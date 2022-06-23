Москва обогнала по росту цен на жилье только один город

По росту цен на жилье в новостройках Москва обогнала только один город и оказалась в конце соответствующего рейтинга мегаполисов, сообщили на сайте РБК со ссылкой на данные экспертов «ЦИАН.Аналитики».

Рейтинг городов-миллионников с наиболее существенным ростом средней стоимости новых квартир с начала 2022 года возглавил Челябинск: там жилье в новостройках подорожало на 34,4 процента — с 4,27 миллиона рублей до 5,74 миллиона рублей. Москва, полгода назад занимавшая в списке третье место, сместилась на 14-ю позицию из 16. Цены на квартиры в новых домах столицы за это время увеличились всего на 2,2 процента: с 15,51 миллиона рублей до 15,84 миллиона рублей.

Две нижние строчки рейтинга занимают Краснодар (здесь показатели 6,26 миллиона против 6,35 миллиона рублей за лот) и Омск, в котором зафиксирована отрицательная динамика: стоимость нового жилья в городе снизилась на 7,8 процента.

Ранее были названы самые продаваемые новостройки в Москве. Лидером в рейтинге стал жилой комплекс комфорт-класса на западе столицы.