В Москве зафиксировали рост количества сделок с новостройками

Рост количества сделок с новостройками в Москве зафиксировал Росреестр. По данным ведомства, в сентябре в столице было зарегистрировано 10493 договора участия в долевом строительстве в жилом и нежилом фондах. Это на 11 процентов больше показателя августа (9371 ДДУ) и на 30 процентов превышает майский (7344 ДДУ).

«После сокращения числа зарегистрированных ДДУ в жилом сегменте на 16 процентов в августе, в сентябре этот показатель вновь увеличился на 12 процентов. По сути, третий квартал текущего года (22759 ДДУ) по объему сделок при покупке жилья в Москве соответствует высоким показателям прошлого года (23100 ДДУ), с небольшой разницей в 341 договор», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что в месячном выражении было зафиксировано незначительное снижение к прошлому году как при покупке жилья, так и при оформлении коммерческой недвижимости. Майданов объяснил это тем, что сейчас первичный рынок находится в поиске баланса между новыми экономическими условиями, стабилизацией цен на квартиры в Москве и коррекцией ипотечных ставок.

Ранее сообщалось, что спрос на «вторичку» в столице вырос почти в два раза. Соответствующие данные опубликовал Росреестр.