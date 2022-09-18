Названа основная причина роста выручки в московских ресторанах

Рост выручки московских ресторанов в 2022 году составляет 20 процентов к допандемийному 2019 году. Основную причину роста прибыли назвал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Миронов пояснил, что причиной увеличения выручки в Москве стал огромный поток внутреннего туризма. Кроме того, жители столицы этим летом гораздо меньше куда-то выезжали.

«Мы сейчас фиксируем в ресторанах огромное число туристов в Москве - с севера, Владивостока, ранее такого никогда не было. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы рынок начал падать. Внутренний туризм только усилится, сейчас заканчивается сезон на черноморских курортах, и люди поедут в Москву», — отметил он.

Ранее ресторанный критик Михаил Костин раскрыл главный ресторанный тренд в столице.