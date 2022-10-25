Роженица в Подмосковье потеряла больше трех литров крови и выжила

Подмосковные врачи из Раменской больницы спасли роженицу, находившуюся на 39-й неделе беременности: женщина потеряла больше трех литров крови и выжила. Во время отделения плаценты у женщины началось гипотоническое кровотечение, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«При гипотонии матки женщина за минуту теряет полтора-два литра крови. В случае с данной пациенткой команда специалистов в составе анестезиолога, акушера-гинеколога и хирурга вела борьбу за ее жизнь, так как кровопотеря составила 3,5 литра», — сказал заведующий акушерским отделением патологии беременных Александр Ефанов.

По данным ведомства, врачи спасли жизнь пациентке, сохранили ей репродуктивную функцию и помогли здоровому ребенку появиться на свет. Мать и дочь чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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