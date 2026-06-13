Розовое «дымное» дерево расцвело в московском «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» зацвела скумпия кожевенная. Она более известна как «дымное» или «париковое» дерево, сообщила пресс-служба сада.

«В период цветения растение окутывается воздушным розовым облаком, создавая эффект, заметный за десятки метров. Необычный "дым" формируют не сами цветки, а сильно разросшиеся цветоножки, покрытые множеством тонких розоватых волосков», — сказано в сообщении.

Как отметили специалисты, скумпия считается одним из самых эффектных декоративных растений начала лета. Дерево в высоту достигает 5–7 м, устойчива к засухе и городским условиям, практически не подвержена вредителям. Период «дымного» цветения растения длится около месяца.

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