В Подмосковье во время тренировки по казачьей рубке мужчина убил партнера
Во время тренировки по казачьей спортивной рубке в подмосковной Истре один из участников смертельно ранил партнера, сообщает в понедельник, 11 июля, Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
«Я поставил бутылку на стойку, осмотрелся по сторонам — никого не было. Занес с левой стороны руку и когда бутылку срубил, уже на развороте попал… Я его не увидел», — рассказал 64-летний обвиняемый на допросе. Видеозапись его фрагмента опубликовал следственный орган.
По данным Telegram-канала Baza, убитый мужчина — член «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья», 57-летний атаман Сергей Капитонов.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
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