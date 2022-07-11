В Подмосковье во время тренировки по казачьей рубке мужчина убил партнера

Во время тренировки по казачьей спортивной рубке в подмосковной Истре один из участников смертельно ранил партнера, сообщает в понедельник, 11 июля, Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Я поставил бутылку на стойку, осмотрелся по сторонам — никого не было. Занес с левой стороны руку и когда бутылку срубил, уже на развороте попал… Я его не увидел», — рассказал 64-летний обвиняемый на допросе. Видеозапись его фрагмента опубликовал следственный орган.