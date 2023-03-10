Руку жителя Подмосковья раздробило электромеханическим станком

Левую руку 59-летнего жителя подмосковного города Долгопрудный во время работы затянуло в электромеханический станок и раздробило, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. В тяжелом состоянии мужчина попал в приемное отделение Долгопрудненской больницы, ему провели экстренную операцию для спасения конечности.

У пациента были сломаны кости плеча и предплечья, разорваны мышцы. Медики тщательно промыли раны, удалили нежизнеспособные ткани, для восстановления кровоснабжения наложили специальный фиксирующий аппарат на плечевую кость.

«Мы выполнили остеосинтез костей предплечья стержнями. Восстановив анатомическую форму, произвели кожную пластику и наложили швы», — цитирует ведомство заведующего травматологическим отделением больницы Петра Лапынина.

Операция завершилась успешно, медикам удалось сохранить пациенту руку. Сейчас он чувствует себя хорошо и готовиться к выписке и переводу на амбулаторное лечение. По словам врачей, после полного восстановления мужчина сможет вернуться к привычной жизни.

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