Руку жительницы Подмосковья закрутило в мясорубку

Руку 26-летней жительницы Подмосковья закрутило в мясорубку, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Женщина едва не лишилась кисти.

«Девушка поступила с размозжением мягких тканей кисти руки и фаланг пальцев. В результате операции выполнена фиксация переломов фаланг пальцев с помощью специального аппарата и проведена хирургическая обработка ран», — сказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.

Как уточнили в ведомстве, в результате трехчасовой операции врачи сохранили кисть пациентке. Пострадавшей предстоит реабилитация по восстановлению функций этой части руки.

Ранее подмосковные врачи удалили пациентке 20-сантиметровую кисту. Она проходила лечение из-за неразвивающейся беременности.