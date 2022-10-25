Город
18:45, 25 октября 2022
1 мин.

Руку жительницы Подмосковья закрутило в мясорубку

Руку жительницы Подмосковья закрутило в мясорубку
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Руку 26-летней жительницы Подмосковья закрутило в мясорубку, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Женщина едва не лишилась кисти.

«Девушка поступила с размозжением мягких тканей кисти руки и фаланг пальцев. В результате операции выполнена фиксация переломов фаланг пальцев с помощью специального аппарата и проведена хирургическая обработка ран», — сказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.

Как уточнили в ведомстве, в результате трехчасовой операции врачи сохранили кисть пациентке. Пострадавшей предстоит реабилитация по восстановлению функций этой части руки.

Ранее подмосковные врачи удалили пациентке 20-сантиметровую кисту. Она проходила лечение из-за неразвивающейся беременности.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.