Рыбаки поймали 9-килограммовую щуку у «Москва-Сити»

В столице у «Москва-Сити» на набережной Тараса Шевченко выловили 9-килограммовую щуку. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Как уточняется, огромную рыбу вытащили из Москвы-реки. Для этого рыбаку понадобилась помощь еще двоих человек. Спустя два часа выуживания щуку достали на набережную.

После фотосессии с уловом мужчина, имеющий стаж рыбака в 25 лет, отпустил щуку обратно в реку.

Ранее сообщалось, что двое парней устроили заплыв на льдине по Москве-реке, их заметили очевидцы. Любители экстрима решили использовать отколовшуюся льдину в качестве плота и гребли предметами, похожими на палки. Сплав происходил в районе жилого комплекса «Мякинино-парк».