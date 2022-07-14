Стали известны самые популярные среди москвичек с детьми профессии

О самых популярных профессиях среди матерей с детьми в Москве рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова. По ее словам, за последние несколько лет около 30 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста трудоустроились при поддержке столичной службы занятости населения. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Мосленты».

«Более 30 процентов обратившихся в службу занятости за помощью в трудоустройстве мам дошкольников выбирают офисную работу. Наиболее популярны вакансии экономистов, юрисконсультов, менеджеров по персоналу, бухгалтеров, секретарей», — сказала Ракова.

Еще 24 процента соискательниц трудятся поварами, менеджерами по коммерческой деятельности, парикмахерами-стилистами и маникюрными мастерами. Другие 18 процентов москвичек с детьми работают продавцами-консультантами, администраторами торгового зала, товароведами, мерчандайзерами, менеджерами по продажам и специалистами по маркетингу.

Вице-мэр уточнила, что при подборе вакансий эксперты ориентируются не только на уровень образования, квалификацию и опыт работы соискателя, но и на индивидуальные пожелания к графику и формату работы. Благодаря поддержке города женщины могут пройти дополнительное профессиональное обучение или освоить новую специальность и повысить квалификацию в ведущих вузах Москвы.

Ранее лучшее время для поиска работы раскрыл официальный портал мэра Москвы. По мнению специалистов, это лето — период отпусков и каникул.