Город
Сегодня в 14:36
1 мин.

Раскрыт диагноз раненого медведя с острова Диксон

Раскрыт диагноз раненого медведя с острова Диксон

Множественные ранения и перелом диагностирован у белого медведя, привезенного с острова Диксон на Севере. О состоянии раненного животного в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

По словам Акуловой, КТ и МРТ показали множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник. Кроме того, у медведя выявлен обширный миозит — воспалительное поражение скелетной мускулатуры, предположительно, от бокового удара, перелом ребер и гематомы в спинном мозге.

«Несмотря на такие новости, мишка по-прежнему выглядит «бодрячком», его хороший аппетит тоже никуда не пропал», — написала директор зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке придумали имя спасенному медведю с острова Диксон.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.