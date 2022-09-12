Раскрыт диагноз раненого медведя с острова Диксон

Множественные ранения и перелом диагностирован у белого медведя, привезенного с острова Диксон на Севере. О состоянии раненного животного в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

По словам Акуловой, КТ и МРТ показали множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник. Кроме того, у медведя выявлен обширный миозит — воспалительное поражение скелетной мускулатуры, предположительно, от бокового удара, перелом ребер и гематомы в спинном мозге.