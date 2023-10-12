Россиян предупредили о схеме мошенничества с поступлением денег на счет

О новой схеме мошенничества с поступлением денег на счет россиян предупреждают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, злоумышленники начали переводить своим жертвам небольшие суммы денег, после чего обманом оформлять на них микрозаймы под высокий процент.

По схеме, после перевода от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей на счет человека, мошенник звонит ему и сообщает об одобренном кредите. После удивления жертвы звонок переводится на другого «сотрудника банка», который предлагает составить заявление об отказе от нежелательного займа. Чтобы внушить жертве доверие, аферисты называют ее личные и паспортные данные.

В этот момент на телефонный номер жертвы приходят четыре цифры, которые просит назвать собеседник якобы для оформления отказа от кредита. Называя их, человек на самом деле подтверждает оформление микрозайма.

Логика обмана такова: неожиданное поступление денег на счет заставляет человека поверить в то, что это часть одобренного ему кредита. Желая отказаться от него как можно скорее, он, не успев хорошо все обдумать и заподозрить обман, называет мошенникам цифры из СМС. В итоге жертве приходится выплатить мошенникам сумму, в разы превышающую полученные от них средства.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с обещанием удаленного заработка.