09:50, 04 июля 2023
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В Подмосковье автомобиль сбил мужчину с ребенком в коляске
Потерявший управление автомобиль въехал в пункт выдачи товаров в Подмосковье.
Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Водитель автомобиля Kia Sorento потерял управление и наехал на стоявшего у пункта выдачи товаров в подмосковном Воскресенске мужчину с ребенком в коляске. Видеозапись с места инцидента публикует прокуратура Московской области.
Мужчину госпитализировали с переломом ноги. Ребенок при столкновении не пострадал. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее полицейский автомобиль влетел в витрину магазина в Москве и попал на видео. В ДТП пострадал один человек.