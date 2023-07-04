В Подмосковье автомобиль сбил мужчину с ребенком в коляске

Мужчину госпитализировали с переломом ноги. Ребенок при столкновении не пострадал. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее полицейский автомобиль влетел в витрину магазина в Москве и попал на видео. В ДТП пострадал один человек.