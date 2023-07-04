BMW с «женским тюнингом» в центре Москвы попал на видео

В районе Патриарших прудов заметили обклеенный гигиеническими прокладками автомобиль марки BMW. Авто с «женским тюнингом» попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Хозяйка забеременела, а запасы девать некуда», «Девушка за рулем доходчиво намекает на свое настроение», «Улучшает аэродинамические показатели», «Машина с женским тюнингом», «Блондинке сказали менять прокладку ГБЦ, она поняла по-своему», — пошутили пользователи сети. Один из фолловеров предположил, что это сделано из мести за мужскую измену.

Ранее «машину-камбалу» заметили на московском шоссе и сняли на видео.