На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад
В Перове Восточного административного округа Москвы продолжается строительство детского сада на 225 воспитанников. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает Mos.ru.
Здание площадью пять тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. Сейчас там ведутся чистовые отделочные работы, монтаж инженерного и технологического оборудования, благоустройство территории и фасадные работы. Готовность объекта составляет около 80 процентов
Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
По его словам, согласно договору здание на улице Плеханова, владение 11 недалеко от метро «Шоссе Энтузиастов» планируется достроить в 2026 году, а уже затем передать в московскую систему образования.
Отмечается, что фасад здания облицован имитирующей кирпичную кладку бетонной плиткой. Главный вход будет защищен от осадков козырьком. Все материалы внутренней отделки подобраны с учетом санитарных норм, долговечны, легко моются и безопасны для детей. В основной секции здания предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов — два, а пищеблок расположится в одноэтажной выступающей части.
«Всего здесь будет девять групп, в которых запроектированы уютные спальни, игровые, буфеты, раздевалки. Во внутреннем пространстве садика также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий», — указал министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Широкая входная зона без порогов и пандусов сделает сад доступным для маломобильных посетителей, добавил чиновник.
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