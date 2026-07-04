На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад

По его словам, согласно договору здание на улице Плеханова, владение 11 недалеко от метро «Шоссе Энтузиастов» планируется достроить в 2026 году, а уже затем передать в московскую систему образования.

Отмечается, что фасад здания облицован имитирующей кирпичную кладку бетонной плиткой. Главный вход будет защищен от осадков козырьком. Все материалы внутренней отделки подобраны с учетом санитарных норм, долговечны, легко моются и безопасны для детей. В основной секции здания предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов — два, а пищеблок расположится в одноэтажной выступающей части.

«Всего здесь будет девять групп, в которых запроектированы уютные спальни, игровые, буфеты, раздевалки. Во внутреннем пространстве садика также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий», — указал министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Широкая входная зона без порогов и пандусов сделает сад доступным для маломобильных посетителей, добавил чиновник.

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