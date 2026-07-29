Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля и гонки

Движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет временно закрыто 1 августа в связи с проведением Ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». Дептранс Москвы сообщил, что ограничения вступят в силу с 00:01 1 августа и продлятся до раннего утра 2 августа на ряде участков в центре столицы.

Полное закрытие движения вводится в три этапа. С 00:01 до 23:59 1 августа будет перекрыт проезд Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 15:00 1 августа до 01:00 2 августа движение закроют на Садовом кольце и на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца. С 17:00 1 августа до окончания мероприятия недоступной станет улица Большая Пироговская от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Кроме того, частичное ограничение движения по одной полосе в каждом направлении будет действовать 1 августа с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы, а также 31 июля с 16:00 до 23:59 и 2 августа с 00:01 до 05:00 в проезде Девичьего Поля.

Парковка на время проведения мероприятий будет запрещена на всех участках с 31 июля с 00:01, а на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц — уже с 00:01 30 июля. Также 31 июля с 16:00 до 23:59 и 2 августа с 00:01 до 05:00 запрет на парковку введут в проезде Девичьего Поля.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать пути объезда, так как подъезд к ряду объектов на Садовом кольце во время проведения мероприятий будет временно недоступен. Подробная схема ограничений опубликована на сайте транспортного комплекса Москвы.

Велогонка «Вечернее Садовое кольцо» соберет тысячи участников, которым предстоит преодолеть дистанцию до 109 километров по легендарной трассе, полностью свободной от автомобилей. Ранее москвичам напомнили, что провозить велосипеды в метро разрешено только в защитных чехлах.