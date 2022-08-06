Названы продукты для нормализации уровня сахара в крови

Нормализовать уровень сахара в крови помогут продукты с низким гликемическим индексом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Замените отварной картофель и макароны овощами, которые имеют в составе грубую клетчатку. Их можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии — понижения уровня глюкозы в крови», – объяснила медик.

По ее словам, с низким гликемическим уровнем также могут быть фрукты и овощи — зеленые твердые и хрустящие яблоки и груши, а также отварная морковь и свекла. Тщательно пережеванные фрукты лучше насыщают организм, поскольку полость рта лучше воспринимает органолептические свойства продукта. Так простые углеводы не будут провоцировать резкие скачки сахара в крови, продолжила специалист.

Диетолог отметила, что людям с повышенным уровнем сахара стоить исключить из рациона рафинированные сладости, хлебобулочные изделия, сладкие фрукты и ягоды.

Ранее диетолог призвала к осторожности в употреблении кисломолочных продуктов.