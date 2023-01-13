Пассажир московского метро сделал сальто с крыши состава и попал на видео

«За подобное поведение по закону полагается выплата административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей (пункт 1 статьи 11.17 КоАП РФ, "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте")», — заметила в беседе с «Мослентой» юрист, эксперт по гражданским делам Яна Ливцова.

Ранее мужчина с целью сокращения пути прогулялся по рельсам в московском метро. В МВД России назвали размер штрафа, который ему придется за это выплатить.