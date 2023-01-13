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13:26, 13 января 2023
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Пассажир московского метро сделал сальто с крыши состава и попал на видео

Пассажир московского метро сделал сальто с крыши состава и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Московские новости»

Пробежавшийся по крыше состава в столичной подземке и сделавший сальто на платформу пассажир попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Московские новости».

«Претендент на премию Дарвина обнаружен в московском метро», — иронично прокомментировал запись автор поста. Ролик набрал сотни отрицательных отзывов пользователей.

«За подобное поведение по закону полагается выплата административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей (пункт 1 статьи 11.17 КоАП РФ, "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте")», — заметила в беседе с «Мослентой» юрист, эксперт по гражданским делам Яна Ливцова.

Ранее мужчина с целью сокращения пути прогулялся по рельсам в московском метро. В МВД России назвали размер штрафа, который ему придется за это выплатить.

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