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Салют на День Победы в Москве попал на видео и восхитил сеть

Салют на День Победы в Москве попал на видео и восхитил сеть
Фото: АГН «Москва»

Салют на День Победы в столице попал на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах видны масштабные разноцветные залпы фейерверка в небе. На заднем фоне слышны одобрительные возгласы прохожих. Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей сети и набрал 130 одобрительных и восхищенных реакций.

В понедельник, 9 мая, праздничный салют запустили с 36 площадок во всех округах Москвы. Пиротехническое шоу по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в 22:00 и продлилось 10 минут.

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