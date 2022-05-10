Салют на День Победы в Москве попал на видео и восхитил сеть

На кадрах видны масштабные разноцветные залпы фейерверка в небе. На заднем фоне слышны одобрительные возгласы прохожих. Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей сети и набрал 130 одобрительных и восхищенных реакций.

В понедельник, 9 мая, праздничный салют запустили с 36 площадок во всех округах Москвы. Пиротехническое шоу по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в 22:00 и продлилось 10 минут.