Московский зоопарк принял спасенного от контрабандистов самца носухи

В Московском зоопарке сняли на видео спасенного от контрабандистов самца носухи по кличке Снифф. Животное приняли на содержание по постановлению Росприроднадзора.

«Сниффу пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр. Он был истощен и нервничал», — рассказали в зоопарке. При этом самцу носухи не понадобилась серьезная ветеринарная помощь.

Зоологи привели в порядок шерсть Сниффа, за которой он не мог ухаживать в замкнутом пространстве, и начали откармливать его фруктами, овощами, мясом, насекомыми. Животное постепенно адаптировалось и стало доверять ухаживающим за ним людям.