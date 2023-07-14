Московский зоопарк принял спасенного от контрабандистов самца носухи
В Московском зоопарке сняли на видео спасенного от контрабандистов самца носухи Сниффа.
В Московском зоопарке сняли на видео спасенного от контрабандистов самца носухи по кличке Снифф. Животное приняли на содержание по постановлению Росприроднадзора.
«Сниффу пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр. Он был истощен и нервничал», — рассказали в зоопарке. При этом самцу носухи не понадобилась серьезная ветеринарная помощь.
Зоологи привели в порядок шерсть Сниффа, за которой он не мог ухаживать в замкнутом пространстве, и начали откармливать его фруктами, овощами, мясом, насекомыми. Животное постепенно адаптировалось и стало доверять ухаживающим за ним людям.
Сниффа поселили в отдельном павильоне, но, так как носухи — социальные животные, нуждающиеся в общении, сотрудники зоопарка надеются, что вскоре им удастся найти для него компанию.
«Скорее всего, Снифф попал в такую ситуацию из-за любителей заводить носух дома. Пожалуйста, никогда не делайте этого. Носухи — не домашние животные. Они опасны и требуют профессионального ухода и специфических условий для их комфортной жизни. Не говоря уже об их больших клыках», — обратились зоологи к подписчикам своего Telegram-канала.
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