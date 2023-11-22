Самолет из Москвы в Таджикистан экстренно сел из-за больного пассажира

Самолет Москва — Худжанд (Таджикистан) экстренно сел на незапланированном аэродроме, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Это случилось из-за больного пассажира на борту.

Экипаж воздушного судна принял решение приземлиться в Самаре. Оттуда была запрошена скорая помощь. Посадка прошла благополучно.

Ранее пьяный дебош пассажира на рейсе из Москва — Новосибирск попал на видео. Нарушитель спокойствия отказывался пристегнуться перед вылетом. На место вызвали правоохранительные органы.