14:14, 22 ноября 2023
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Самолет из Москвы в Таджикистан экстренно сел из-за больного пассажира
Самолет Москва — Худжанд экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Самолет Москва — Худжанд (Таджикистан) экстренно сел на незапланированном аэродроме, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Это случилось из-за больного пассажира на борту.
Экипаж воздушного судна принял решение приземлиться в Самаре. Оттуда была запрошена скорая помощь. Посадка прошла благополучно.
Ранее пьяный дебош пассажира на рейсе из Москва — Новосибирск попал на видео. Нарушитель спокойствия отказывался пристегнуться перед вылетом. На место вызвали правоохранительные органы.