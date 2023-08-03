Самолет из Москвы приземлился с отказавшим двигателем

У пассажирского самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из России в Киргизию, отказал двигатель. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту города Ош, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Рейс S7-3259 Москва (Домодедово) — Ош. При снижении воздушного судна на эшелоне Fl250 произошел отказ двигателя номер один», — говорится в сообщении. На борту находились 170 пассажиров, сведений о пострадавших нет.

Ранее самолет Улан-Удэ — Москва с неисправностью шасси экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла успешно.