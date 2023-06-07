Самолет Москва — Наманган экстренно посадили из-за родов на борту

Из-за рожающей на борту пассажирки самолет Москва — Наманган экстренно сел в Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Uzbekistan Airways.

Как сообщил представитель авиакомпании, в среду, 7 июня, на борту рейса HY9620 из-за родов пассажирки экипаж принял решение посадить судно в ближайшем аэропорту — в Ташкенте. На борту находился 171 пассажир. Самолет приземлился в 12:42 по местному времени, женщину госпитализировали.

Ранее самолет Южно-Сахалинск — Москва экстренно развернулся из-за недомогания пассажира. Человека, которому стало плохо на борту, передали бригаде медиков.