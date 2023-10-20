Самолет Москва — Томск совершил экстренную посадку из-за неисправности

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва — Томск, совершил экстренную посадку в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, экипаж принял решение приземлиться из-за некорректной работы одной силовой установки. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета находилось 165 пассажиров, сведений о пострадавших нет. Они находятся в аэропорту Новосибирска, а к месту назначения будут направлены резервным бортом авиакомпании «Сибирь».

Ранее стало известно об экстренной посадке вылетевшего из Москвы самолета.