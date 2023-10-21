Синоптик анонсировал самую холодную ночь в Москве

Самую холодную ночь в Москве с начала этой осени анонсировал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Такой, по его словам, может стать ночь на воскресенье, 22 октября.

«В субботу, 21 октября, погоду в столице сформирует южная периферия холодного скандинавского антициклона. В такой ситуации в небе над регионом будет довольно много слоистых облаков, при этом температурные показатели ожидаются примерно на один градус ниже климатической нормы этого дня», — рассказал синоптик.

Дневная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что около нормы.

«Ночь на воскресенье может стать самой холодной с начала осени, а днем начнутся осадки, преходящие в дожди», — добавил Леус.

Ранее о резком понижении температуры в Москве 21-22 октября предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.