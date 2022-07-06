Перечислены города Подмосковья с самыми дорогими новостройками

Города Подмосковья с самыми дорогими новостройками перечислили РБК аналитики департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

По итогам второго квартала 2022 года, лидирующую позицию в рейтинге уверенно занимают Химки. Средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме там составляет 188,5 тысячи рублей, что на 1,3 процента меньше, чем в первом квартале года.

На втором месте — Долгопрудный с 186,1 тысячи рублей за квадрат. В первом квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра в новостройке этого города была выше на 0,1 тысячи рублей.

Третьим в рейтинге стал Красногорск, где средняя стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 3,1 процента: со 179,2 тысячи рублей в первом квартале до 184,7 тысячи рублей по итогам второго.

Следующими в списке идут Реутов (184,5 тысячи рублей), Люберцы (182,4 тысячи рублей), Мытищи (181,4 тысячи рублей), Одинцово (180,6 тысячи рублей), Котельники (180,1 тысячи рублей), Подольск (175,5 тысячи рублей) и Истра (168,4 тысячи рублей).

Ранее стали известны районы Москвы с самым подешевевшим жильем. Сильнее всего цена упала на новостройки в Дорогомилово.