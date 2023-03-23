Перечислены самые ненужные москвичам вещи

Вещи, от которых чаще всего хотят избавиться москвичи, перечислили на официальном сайте мэра столицы. Их определили специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей».

Стиральные машины и холодильники оказались лидерами в рейтинге самых популярных позиций для утилизации: такие заявки оставили 9595 и 9574 человек. На третьей строчке оказались газовые плиты (3637).

Также москвичи отправляют на переработку мебель. Так, чаще всего с конца прошлого года работники сервиса вывозили из столичных квартир старые диваны (250 раз).

Ранее были перечислены самые необычные забытые пассажирами в столичных аэропортах вещи.