Россияне назвали самых страшных литературных персонажей

Самых страшных литературных персонажей назвали россияне в опросе «Литрес». Результаты исследования оказались в распоряжении ТАСС.

На первом месте среди персонажей, которых респонденты боялись в детстве, оказалось демоническое существо Вий из одноименной повести прозаика Николая Гоголя. О страхе перед ним заявили 35,4 процента опрошенных. В топ-3 также попали ведьма Панночка из уже упомянутого произведения (27,1 процент) и антагонист романа писателя Брэма Стокера «Дракула», вампир граф Дракула (26,9 процента).

Во взрослом возрасте россияне больше всего боятся клоуна Пеннивайза из романа «короля ужасов» Стивена Кинга «Оно» (49,6), Ганнибала Лектера из триллера американца Томаса Харриса «Ганнибал» (34,5), и главного героя романа немца Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» Жана-Батиста Гренуя (23).

Ранее были названы самые популярные у россиян книги. Выяснилось, что жители страны предпочитают любовные романы, детективы и литературу в жанре фэнтези.