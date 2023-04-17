Перечислены самые востребованные в России специальности

Самые востребованные специальности в России по итогам января-марта 2023 года перечислили представители сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты». Выяснилось, что максимально часто требовались продавцы и разнорабочие.

«Самыми востребованными на рынке труда остаются специалисты массовых и рабочих профессий — продавцы, разнорабочие, водители и так далее», — говорится в сообщении.

Больше всего специалистов требовалось в торговле — 27 процентов. На втором месте по количеству открытых вакансий оказалась сфера производства (13 процентов), на третьем — транспорт и логистика (12 процентов). По восемь процентов соискателей требовалось в офисных службах и сфере услуг. Семь процентов вакансий было опубликовано для специалистов в области финансов и страхования, шесть процентов — в сфере строительства и недвижимости, четыре процента — в области красоты и здоровья, а три — это IТ, интернет и телеком. Наименьшее количество объявлений о работе — по одному проценту — было связано с культурой, образованием, госслужбой и маркетингом, рекламой, СМИ.

Ранее были названы вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей в Москве.