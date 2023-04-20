Назван самый безопасный для автомобилистов регион России
Москва стала самым безопасным для автомобилистов регионом России.
Самый безопасный для автомобилистов регион России назвал столичный Дептранс. По данным главы ведомства Максима Ликсутова, это Москва.
Количество поездок на личных авто в столице каждый год снижается, сообщил Ликсутов в рамках доклада на сессии «Опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры». Это происходит из-за активного развития всех видов городского транспорта и магистральной транспортной инфраструктуры под руководством мэра города Сергея Собянина.
При этом парк личного транспорта в Москве с 2010 года вырос в 1,5 раза, отметил Ликсутов.
Ранее были названы самые популярные у москвичей автомобили. Самой продаваемой в столице впервые за все годы существования российского авторынка стала китайская модель.