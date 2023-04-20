Назван самый безопасный для автомобилистов регион России

Самый безопасный для автомобилистов регион России назвал столичный Дептранс. По данным главы ведомства Максима Ликсутова, это Москва.

Количество поездок на личных авто в столице каждый год снижается, сообщил Ликсутов в рамках доклада на сессии «Опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры». Это происходит из-за активного развития всех видов городского транспорта и магистральной транспортной инфраструктуры под руководством мэра города Сергея Собянина.

При этом парк личного транспорта в Москве с 2010 года вырос в 1,5 раза, отметил Ликсутов.

Ранее были названы самые популярные у москвичей автомобили. Самой продаваемой в столице впервые за все годы существования российского авторынка стала китайская модель.