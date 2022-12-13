Назван самый продаваемый автомобиль в России

Самым продаваемым автомобилем в ноябре стал китайский Chery, за месяц в России было куплено 5537 машин этой марки, что что на 84,3 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные статистики назвали в агентстве «Автостат».

«Самой популярной моделью Chery на российском рынке в ноябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 3192 автомобиля (рост в 3,2 раза)», — говорится в сообщении.

Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4 — эту машину в ноябре выбрал 1191 покупатель российский покупатель. На третьем месте по востребованности оказался кроссовер Chery Tiggo 8 PRO — за прошедший месяц россияне приобрели 542 этих автомобиля.

Ранее был назван самый популярный автомобиль у москвичей.