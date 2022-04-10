Москвичам назвали самый теплый день на предстоящей неделе

На предстоящей неделе погода в Москве будет переменчивой. Об этом в воскресенье, 10 апреля, в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что самый теплый день на текущей неделе был зафиксирован в пятницу, 8 апреля. Аналогичные температуры ожидают москвичей во вторник, 12 апреля. В начале недели температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, а во вторник воздух прогреется до 14, а на юге города и до 15 градусов.

Несмотря на это, он уточнил, что город все еще будут захлестывать фронтальные разделы, которые идут с юго-запада.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в воскресенье, 10 апреля, в Москве ожидается дождливая и теплая погода.