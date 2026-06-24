Самый уютный ПВЗ нашли в Подмосковье

В Подмосковье выставили на продажу необычный частный дом, с пунктом выдачи заказов Ozon прямо на участке. Об этом сообщает Telegram-канал «Пост-».

Объект находится в деревне Марьинка. Чтобы попасть в пункт выдачи, посетителям приходится проходить через ухоженный двор с цветниками, грядками и теплицами. Вечером территорию дополнительно украшает подсветка и гирлянды.

В объявлении владельцы предлагают совместить загородную жизнь с собственным бизнесом. За дом вместе с работающим пунктом выдачи они просят 4,7 миллиона рублей.

Фотографии внутреннего пространства ПВЗ в объявлении отсутствуют. Однако в отзывах посетители отмечают, что внутри чисто, аккуратно и по-домашнему уютно.

Необычный формат уже назвали одним из «самых вайбовых» пунктов выдачи в Подмосковье.

Ранее стало известно, что в одном из пунктов выдачи заказов Москвы покупатель обнаружил в полученной коробке маленького рыжего котенка. Его не заметили работники склада и упаковали вместе с товаром.