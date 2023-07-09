Назван самый востребованный вид общественного транспорта в Москве 70-х годов

Метро оказалось самым востребованным у москвичей видом общественного транспорта в 70-х и 80-х годах XX века. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице активно строили новые станции метрополитена: ветки удлиняли и связывали между собой радиусы, заполняя внутрикольцевую зону. Например, в 1971 году открылась станция "Площадь Ногина" (ныне "Китай-город"), в 1972-м — "Колхозная" ("Сухаревская")», — говорится в сообщении.

Наземный транспорт в те годы в основном использовался для перевозки пассажиров от линий метро и электричек до дома. Трамваи из-за большей затратности на обслуживание сети тогда стали заменять на троллейбусы.

Ранее была названа стоимость поездки в столичном метро в СССР.