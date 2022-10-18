Санитар пансионата задушил пенсионера в Подмосковье

Постояльца пансионата по уходу за пожилыми людьми в поселке Александровка Подольского района задушил один из сотрудников, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Подмосковью. Подозреваемый задержан, на допросе он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области судом арестован 27-летний санитар пансионата по уходу за пожилыми людьми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении ведомства.