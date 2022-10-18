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16:56, 18 октября 2022
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Санитар пансионата задушил пенсионера в Подмосковье

Санитар пансионата задушил пенсионера в Подмосковье
Кадр: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

Постояльца пансионата по уходу за пожилыми людьми в поселке Александровка Подольского района задушил один из сотрудников, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Подмосковью. Подозреваемый задержан, на допросе он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области судом арестован 27-летний санитар пансионата по уходу за пожилыми людьми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в среду, 12 октября, в одной из комнат пансионата между сотрудником и постояльцем произошел конфликт. В ссоре санитар нанес пенсионеру несколько ударов в голову, после чего стал удерживать мужчину, взяв его за шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, проверили показания с участием обвиняемого и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в подмосковном Реутове по подозрению в убийстве местной жительницы был арестован 27-летний массажист. Тело женщины со связанными руками было обнаружено в ее квартире в центре города.

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