Москвичам назвали дату костюмированного фестиваля на сапах
Масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!» состоится 12 июля в парке «Серебряный бор», подведомственном столичному Департаменту культуры в рамках празднования Дня московского транспорта. Об этом сообщает Mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По его словам, гостей также ожидают развлекательная программа и концерт.
Для гостей подготовили лекции, мастер-классы, выступления артистов и бесплатное угощение. Приходите всей семьей!
Максим Ликсутов
заммэра по вопросам транспорта и промышленности
Для участия в заплыве нужно будет зарегистрироваться. При себе нужно иметь сапборд и спасательный жилет, без которого плыть будет нельзя. Если чего-то из перечисленного нет, надо указать это при онлайн-регистрации, и инвентарь дадут бесплатно. Однако число сап-досок и жилетов ограничено, предупредили в пресс-службе.
Девятикилометровый заплыв состоится с 12:00 до 18:00. Начало регистрации — в 09:00. Стартовый городок будет находиться на пляже № 3. На фестивале будут дежурить спасатели и медики.
Ранее россияне назвали причины посещения фестивалей.