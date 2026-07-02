Москвичам назвали дату костюмированного фестиваля на сапах

Масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!» состоится 12 июля в парке «Серебряный бор», подведомственном столичному Департаменту культуры в рамках празднования Дня московского транспорта. Об этом сообщает Mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, гостей также ожидают развлекательная программа и концерт.