Город
Опубликовано 02 июля 2026, 16:59
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Москвичам назвали дату костюмированного фестиваля на сапах

Костюмированный фестиваль «Это сап, Москва!» 12 июля пройдет в «Серебряном бору».
Москвичам назвали дату костюмированного фестиваля на сапах
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!» состоится 12 июля в парке «Серебряный бор», подведомственном столичному Департаменту культуры в рамках празднования Дня московского транспорта. Об этом сообщает Mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, гостей также ожидают развлекательная программа и концерт.

Для гостей подготовили лекции, мастер-классы, выступления артистов и бесплатное угощение. Приходите всей семьей!

Максим Ликсутов

заммэра по вопросам транспорта и промышленности

Для участия в заплыве нужно будет зарегистрироваться. При себе нужно иметь сапборд и спасательный жилет, без которого плыть будет нельзя. Если чего-то из перечисленного нет, надо указать это при онлайн-регистрации, и инвентарь дадут бесплатно. Однако число сап-досок и жилетов ограничено, предупредили в пресс-службе.

Девятикилометровый заплыв состоится с 12:00 до 18:00. Начало регистрации — в 09:00. Стартовый городок будет находиться на пляже № 3. На фестивале будут дежурить спасатели и медики.

Ранее россияне назвали причины посещения фестивалей.

Автор:Анна Вальман
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