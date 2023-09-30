Десятки женщин в сари станцевали в центре Москвы и попали на видео

Десятки женщин в сари заметили и сняли на видео очевидцы на улице Большая Никитская в центре Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Красиво!», «Давно их не видно было», «Гита и Зита», «В Москве есть москвичи вообще?», «Когда кришнаиты стали веселыми?», «Сто лет их не видела», «Болливуд решил кино в Москве снять?», «А где слоны? Непорядок!» — прокомментировали юзеры.

На кадры попали танцы женщин в традиционных индийских костюмах.

Ранее танцующие танго в фонтане мужчина и женщина попали на видео в Москве.