Сбежавшая медведица напугала хозяйку в Подмосковье

Сбежавшая медведица напугала хозяйку особняка в элитной подмосковной деревне Большое Сареево, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации издания, женщина, босая и почти без одежды, ворвалась в местный ресторан. Она сообщила охраннику, что на нее напал медведь, и попросила вызвать полицию.

Выяснилось, что женщина организовала на территории своего особняка мини-зоопарк, где держала в том числе медведицу Машку. Накануне хозяйка неплотно закрыла клетку после кормления, животное вылезло и стало бродить по дому, громко рыча. Женщине удалось выбежать из особняка, закрыть за собой дверь и отправиться за помощью.

Кроме полицейских на место прибыл охотник-профессионал и застрелил хищницу, пишет «МК».

Ранее были названы адреса московских домов с хищниками.