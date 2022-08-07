Названы самые экологически чистые места для сбора грибов в Подмосковье

Самыми экологически чистыми местами для сбора грибов в Подмосковье оказались пять округов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, в этом список вошли Рузский район, Можайский район, Шаховская, Лотошино и Зарайск. «Чистые районы: Волоколамский, Истра, Талдомский, Егорьевск, Серебряные Пруды. Достаточно чистые — Солнечногорск, Дмитровский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Чехов, Озеры», — добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он также отметил, что нельзя собирать грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей и в городах.

Ранее россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР.