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Названы самые экологически чистые места для сбора грибов в Подмосковье

Названы самые экологически чистые места для сбора грибов в Подмосковье
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Самыми экологически чистыми местами для сбора грибов в Подмосковье оказались пять округов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, в этом список вошли Рузский район, Можайский район, Шаховская, Лотошино и Зарайск. «Чистые районы: Волоколамский, Истра, Талдомский, Егорьевск, Серебряные Пруды. Достаточно чистые — Солнечногорск, Дмитровский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Чехов, Озеры», — добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он также отметил, что нельзя собирать грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей и в городах.

Ранее россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР.

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