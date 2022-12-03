Раскрыт секрет московского дома с розовыми стеклами

Секрет московского дома с розовыми стеклами раскрыт в Telegram-канале «Прогулки по Москве». Речь идет о старинном особняке, где до своей смерти в 1928 году жила русская актриса Мария Ермолова, которую после главной роли в трагедии драматурга Фридриха Шиллера «Орлеанская дева» современники прозвали «русской Жанной Д'Арк».

«Внимание прохожих привлекают розовые стекла на втором этаже. В старости из-за тяжелой болезни артистка почти не выходила из дома, а розовые стекла делали для нее мир за окном ярче», — говорится в сообщении.

Дом расположен по адресу Тверской бульвар, 11. Сегодня в здании функционирует музей. В нем сохранилась атмосфера Москвы рубежа XIX-XX веков: можно посмотреть, как выглядели комната для приема гостей, кабинет Ермоловой, столовая, спальня актрисы.

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