Россиянам раскрыли секрет отказа от вредной еды на фоне стресса

Как подавить на фоне стресса естественное желание улучшить настроение вкусной, но вредной едой, рассказала «Мосленте» эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова. Она раскрыла россиянам несколько лайфхаков.

Один из секретов — продуманная система вознаграждений за отказ от вредных продуктов, что может заменить систему поощрения едой. При этом эксперт советует всегда держать под рукой полезный перекус.

По словам специалиста, избавиться от вредной привычки можно с помощью различных релаксационных практик. Например, медитация и йога помогут расслабиться и переключить мысли с еды на что-то другое.

«Если срыв все-таки произошел, не терзайте себя. Тщательно проанализируйте ситуацию, чтобы понять триггерные точки. Несколько дней питайтесь легкой пищей и постарайтесь избавиться от всего вредного в доме», — сказала Давыдова.

При этом изредка позволять себе маленькие послабления и есть любимые сладости можно, но в сочетании с другими радостями жизни. «Тогда и срывов будет меньше. Обязательно найдите новый источник радости: это может быть шоппинг, поход в театр или кино, массаж — все, что поможет вам переключиться с картинки за окном», — советует эксперт.

Ранее Давыдова рассказала, как правильно выходить из поста. По ее словам, делать это следует плавно, чтобы не навредить организму.