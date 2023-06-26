Раскрыт секрет прохлады в московском метро летом

Об усиленном контроле за температурой в московском метро сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов. Его комментарий публикует Telegram-аккаунт ведомства.

По словам Ликсутова, секрет комфортной прохлады на станциях в летнее время заключается в постоянной работе лаборатории микроклимата. Температура в метро измеряется два раза в день, при необходимости сотрудники дают указания о переключении режима работы вентиляционных шахт.

«Также завершаем масштабную программу обновления вентиляционных шахт — они поддерживают прохладу на станциях и обеспечивают лучший воздухообмен», — раскрыл детали Ликсутов.

Кроме того, более половины вагонов столичного метро оборудованы кондиционерами. Для проветривания станций к лету в подземке сняли более пяти тысяч вторых вестибюльных дверей.

Ранее Дептранс перечислил плюсы инновационных поездов в московском метро. По сообщению ведомства, поезда «Москва-2020» в метро отличаются низким уровнем шума, который стал меньше на 15 процентов, большей вместимостью и эргономичным дизайном салона.