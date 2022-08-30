Раскрыт секрет уборной с тайной дверью в усадьбе «Кусково»

Секрет уборной с тайной дверью в музее-усадьбе «Кусково» раскрыла на официальном сайте мэра Москвы заместитель директора по научной работе учреждения Людмила Сягаева.

«Здесь была отдельная дверь, ведущая в сад (сейчас ее нет), и еще одна — потайная, рядом со шкафом-бюро, через которую можно было попасть в библиотеку. В последней, правда, не было ни одной книги — там хранились предметы из фарфора, керамики и стекла, а также приборы: термометр, барометр и многие другие», — сказала Сягаева.

Уборная представляет собой небольшую комнату, обитую английским ситцем — типом расцветки ткани с цветочным рисунком на светлом фоне. В ней гости могли приводить себя в порядок в перерывах между танцами, светскими разговорами, играми и другими развлечениями.

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