Трое детей съели таблетки бабушки и попали в больницу в Москве

В Москве трое детей съели упаковку таблеток своей бабушки и попали в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Трехлетнего мальчика и двух его сестер-погодок госпитализировали с отравлением.

Инцидент произошел в квартире на улице Ферсмана. Когда 67-летняя женщина отлучилась в другую комнату, дети достали таблетки из холодильника на кухне и съели их в большом количестве.

Бабушка вызвали внукам скорую помощь. В результате случившегося дети не пострадали, врачи оценивают их состояние как стабильное. Дошкольники продолжают находиться под медицинским наблюдением.

Ранее в Москве мальчик получил ожог пищевода в столичном кафе. Его причиной стал выпитый ребенком сок.