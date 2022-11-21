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13:41, 21 ноября 2022
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Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом

Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ритуал по уходу за лицом раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица Анна Семенович.

«Я каждый день пользуюсь масками для лица. Надеваю их на 15 минут. Еще раз в неделю хожу к косметологу на массаж и процедуру увлажнения. Делаю ботокс и аппараты курсом», — написала артистка.

По словам Семенович, она любит в свободное время заниматься собой, и получает от этого удовольствие.

Ранее были названы действенные средства для сохранения молодости кожи. Для этого необходимо очищение специальным средством утром и вечером, отметила эндокринолог Зухра Павлова.

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