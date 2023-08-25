08:47, 25 августа 2023
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Семилетний ребенок попал в реанимацию из-за брошенной в него рации
Житель Подмосковья бросил рацию в семилетнего сына .
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Житель подмосковных Химок бросил рацию в семилетнего сына, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Ребенка экстренно доставили в реанимацию.
По информации издания, мальчик играл на качелях, когда отец бросил в него тяжелый предмет. От удара пострадавший упал с качелей и получил травмы. В медучреждении у него диагностировали разрыв селезенки и внутреннее кровотечение.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в столичном каршеринге.