Семилетний ребенок попал в реанимацию из-за брошенной в него рации

Житель подмосковных Химок бросил рацию в семилетнего сына, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Ребенка экстренно доставили в реанимацию.

По информации издания, мальчик играл на качелях, когда отец бросил в него тяжелый предмет. От удара пострадавший упал с качелей и получил травмы. В медучреждении у него диагностировали разрыв селезенки и внутреннее кровотечение.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в столичном каршеринге.