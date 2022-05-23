Семья с двумя детьми сгорела в собственном доме в Подмосковье

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ночного пожара в подмосковном Пушкине, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Московской области.

«Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар произошел 23 мая 2022 года в частном доме в микрорайоне Клязьма. После его ликвидации на месте были найдены тела двух женщин, мужчины и двух детей 4 и 16 лет.

По факту гибели пяти человек в результате пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Жертвами пожара стала семья россиянина Евгения Сидорова — погиб сам мужчина, его жена, теща, его 16-летняя дочь и трехлетний сын, сообщает Telegram-канал «112». Возгорание началось в двухэтажном кирпичном частном жилом доме. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося.

Ранее семья из трех человек сгорела в собственном доме в Подмосковье.