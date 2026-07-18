Город
Опубликовано 18 июля 2026, 00:01
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Семья диких кабанов попала в бетонную ловушку в Подмосковье

Спасатели вызволили семью диких кабанов из бетонной ловушки в Подмосковье.
Семья диких кабанов попала в бетонную ловушку в Подмосковье
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Подмосковье спасатели пришли на помощь семье диких кабанов, угодившей в бетонную ловушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Животные оказались в западне на территории детского лагеря. Спасателям удалось их вызволить с помощью деревянного настила. Отмечается, что после освобождения кабаны вернулись в дикую природу.

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Автор:Анна Вальман
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