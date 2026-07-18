Опубликовано 18 июля 2026, 00:011 мин.
Семья диких кабанов попала в бетонную ловушку в Подмосковье
Спасатели вызволили семью диких кабанов из бетонной ловушки в Подмосковье.
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com
В Подмосковье спасатели пришли на помощь семье диких кабанов, угодившей в бетонную ловушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Животные оказались в западне на территории детского лагеря. Спасателям удалось их вызволить с помощью деревянного настила. Отмечается, что после освобождения кабаны вернулись в дикую природу.
Ранее табун лошадей захватил микрорайон в Новой Москве. Животных заметили на улицах микрорайона Новые Ватутинки: они мешают проезду автомобилей и громят мусорные баки.