Семья диких кабанов попала в бетонную ловушку в Подмосковье

В Подмосковье спасатели пришли на помощь семье диких кабанов, угодившей в бетонную ловушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Животные оказались в западне на территории детского лагеря. Спасателям удалось их вызволить с помощью деревянного настила. Отмечается, что после освобождения кабаны вернулись в дикую природу.

Ранее табун лошадей захватил микрорайон в Новой Москве. Животных заметили на улицах микрорайона Новые Ватутинки: они мешают проезду автомобилей и громят мусорные баки.