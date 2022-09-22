Подмосковные врачи откачали 1,5 литра жидкости из сердца пенсионерки

Подмосковные врачи спасли 70-летнюю пенсионерку, откачав полтора литра жидкости из ее сердца. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

«Тонкий "мешок", в котором находится сердце, был переполнен жидкостью, что угрожало жизни пожилой женщины. Вероятнее всего, патология развилась у пациентки в результате имеющихся хронических заболеваний», — сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Из-за острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности пенсионерку перевели на искусственную вентиляцию легких. Затем врачи выполнили пункцию перикарда под УЗИ-контролем. Лишняя жидкость была удалена. На следующий день пациентка пришла в сознание, через пару дней ее перевели из реанимации.

Ранее жительнице Подмосковья удалили восьмилитровую маточную кисту. Пациентка поступила в медучреждение с приступами боли, тошнотой и температурой. Размер ее живота соответствовал девятому месяцу беременности.