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Известный историк литературы назвал «сердечность» Москвы мифом

Известный историк литературы назвал «сердечность» Москвы мифом
Фото: РИА Новости

Мифом назвал «сердечность» Москвы в беседе с «Москвич Mag» советский и российский историк литературы, литературовед, профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер.

«Общий миф, что в Москве все домашнее и сердечное, может, в XIX веке и был явью. Но и это сомнительно. Пословицы "Москва слезам не верит" и "Москва бьет с носка" про наш город сложены, а не про какой-нибудь другой», — сказал литературовед.

По его мнению, в XIX веке Москвы была одновременно и более консервативным, и более продвинутым городом, чем Петербург.

Ранее историк Олег Фочкин раскрыл судьбу немецких военнопленных и построенных их руками московских домов.

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